Forti esplosioni a Kiev | ritorna l' incubo Combattimenti feroci per la città cruciale

(Di domenica 5 giugno 2022) Sirene edtornano a svegliare. «Diverse» hanno colpito la capitale ucraina nelle prime ore di oggi come ha denunciato il sindaco Vitali Klitschko. Le- scrive su Telegram - riguardano in particolare «i distretti di Darnytsky e Dniprovsky». «L'aggressore continua a lanciare missili e ad effettuare attacchi aerei sulle infrastrutture militari e civili del nostro Paese, in particolare a», ha scritto lo Stato maggiore dell'esercito ucraino sulla sua pagina Facebook. La capitale è stata particolarmente colpita il 28 aprile, giorno della visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «cinque missili» sono poi caduti su. Gli allarmi di raid aerei sono risuonati in molte altre ...

Advertising

enpaonlus : #Ucraina, centinaia i #delfini morti nel #MarNero, uccisi da esplosioni o spiaggiati a causa dei sonar militari. Lo… - tempoweb : #Guerra in #Ucraina, forti esplosioni a #Kiev: ritorna l’incubo. Combattimenti feroci a #Severodonetsk #russia… - Mortisia17 : RT @enpaonlus: #Ucraina, centinaia i #delfini morti nel #MarNero, uccisi da esplosioni o spiaggiati a causa dei sonar militari. Lo document… - trinchelino : RT @enpaonlus: #Ucraina, centinaia i #delfini morti nel #MarNero, uccisi da esplosioni o spiaggiati a causa dei sonar militari. Lo document… - ElisaCheccaglin : RT @enpaonlus: #Ucraina, centinaia i #delfini morti nel #MarNero, uccisi da esplosioni o spiaggiati a causa dei sonar militari. Lo document… -

Il Tempo

nella Capitale, bombe e combattimenti nel Donbass. In fiamme un antico monastero. 'Anche questo non ferma l'esercito russo' dice Zelensky. 'Giudicherà la storia chi lavora per la pace'...Morti improvvise che stanno allarmando gli scienziati e che potrebbero avereripercussioni ... Vittime delledi bombe d'acqua ' . Rusev mostra le foto di un delfino ustionato e ... Guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev: ritorna l’incubo. Combattimenti feroci a Severodonetsk Sirene ed esplosioni tornano a svegliare Kiev. «Diverse esplosioni» hanno colpito la capitale ucraina nelle prime ore di oggi come ha denunciato il sindaco Vitali Klitschko. Le esplosioni - scrive su ...Uno in particolare riguarda l’attentato subito da Lord Louis Mountbatten, che il 27 agosto 1979 rimase vittima di un’esplosione che coinvolse la sua imbarcazione durante la pesca delle aragoste. La ...