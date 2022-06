Formazioni ufficiali Repubblica Ceca-Spagna | Nations League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) Ledi, partita valevole per la seconda giornata della Uefa. La formazione iberica, dopo il pareggio con il Portogallo, vuole conquistare la prima vittoria nel torneo ma non sarà facile contro i ceci, reduci dal successo interno contro la Svizzera. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 5 giugno. Di seguito, le scelte dei due allenatori. COME VEDERE LA PARTITA IN TV Le: in attesa: in attesa SportFace.