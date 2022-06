Fiorentina, Vazquez e Vasquez: il doppio obiettivo Viola (Di domenica 5 giugno 2022) La Fiorentina ha messo nel mirino l’attaccante del Boca Juniors e il difensore del Genoa: non mancano le alternative La Fiorentina sta valutando una serie di nomi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza sta anche cercando di capire l’eventuale partenza di Milenkovic, visto che i 20 milioni farebbero comodo per essere utilizzati in ottica mercato. In difesa si segue con attenzione la pista Vasquez, retrocesso con il Genoa, non ha un costo elevato. L’alternativa è Cistana del Brescia. In avanti piace Vazquez del Boca Juniors, anche se la sua clausola è di 14 milioni, poco meno rispetto a quella del riscatto di Piatek. Dall’Argentina sono sicuri non ci sarà nessuna trattativa, ma solo il pagamento della suddetta clausola per lasciare andare il giovane attaccante. Burdisso potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Laha messo nel mirino l’attaccante del Boca Juniors e il difensore del Genoa: non mancano le alternative Lasta valutando una serie di nomi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza sta anche cercando di capire l’eventuale partenza di Milenkovic, visto che i 20 milioni farebbero comodo per essere utilizzati in ottica mercato. In difesa si segue con attenzione la pista, retrocesso con il Genoa, non ha un costo elevato. L’alternativa è Cistana del Brescia. In avanti piacedel Boca Juniors, anche se la sua clausola è di 14 milioni, poco meno rispetto a quella del riscatto di Piatek. Dall’Argentina sono sicuri non ci sarà nessuna trattativa, ma solo il pagamento della suddetta clausola per lasciare andare il giovane attaccante. Burdisso potrebbe ...

