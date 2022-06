Fiorentina, nel casting delle punte spunta anche il nome di Pinamonti (Di domenica 5 giugno 2022) Fiorentina è Pinamonti l’altro nome per l’attacco: il casting per il successore di Piatek prosegue, ammesso che il polacco non resti in Viola La Fiorentina potrebbe dover salutare Piatek, visto che il riscatto da 15 milioni rende difficile la situazione. La Viola vorrebbe lo sconto, ma difficile arrivino spiragli di apertura da parte dell’Herta Berlino. Il casting per l’attacco della Fiorentina per sostituire il polacco sono già partiti e tra questi è spuntato anche il nome di Pinamonti. L’attaccante dell’Inter è in uscita dai nerazzurri e potrebbe essere un colpo interessante per la Viola. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)l’altroper l’attacco: ilper il successore di Piatek prosegue, ammesso che il polacco non resti in Viola Lapotrebbe dover salutare Piatek, visto che il riscatto da 15 milioni rende difficile la situazione. La Viola vorrebbe lo sconto, ma difficile arrivino spiragli di apertura da parte dell’Herta Berlino. Ilper l’attacco dellaper sostituire il polacco sono già partiti e tra questi ètoildi. L’attaccante dell’Inter è in uscita dai nerazzurri e potrebbe essere un colpo interessante per la Viola. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

