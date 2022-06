Fiorentina | Antognoni | “Ho parlato con Odriozola | sul suo futuro mi ha detto che…”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) In un’intervista rilasciata a Firenzeviola.it, Giancarlohadeldi Alvaro. Il terzino spagnolo ha militato nellanell’ultima stagione ma era in prestito dal Real Madrid. “L’ho incontrato casualmente a San Sebastian, non l’avevo mai conosciuto e ci siamo salutati. Riguardo il suomi hache tornerà al Real, poi si vedrà. Quando un giocatore arriva in prestito secco, in fin dei conti resta della squadra d’appartenenza. Ha disputato un buon campionato, ma dovrà parlare con la società per scoprire dove giocherà il prossimo anno” hala bandiera del club viola. SportFace.