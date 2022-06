Finisce il sogno dell’Ucraina. Il Galles torna al Mondiale 64 anni dopo (Di domenica 5 giugno 2022) Finisce con le lacrime dei calciatori ucraini il percorso di qualificazione Mondiale della Nazionale di Petrakov che deve arrendersi al Galles. A Cardiff Finisce 1-0 e un autogol di Yarmolenko condanna l’Ucraina e fa esultare Page che riporta il Galles al Mondiale a 64 anni di distanza dall’unica e ultima partecipazione iridata. Non basta una preparazione rocambolesca agli ucraini che negli ultimi mesi si sono allenati tra Slovenia, Germania e Italia con amichevoli improvvisate contro squadre di club. La svolta si registra al 34?. Gareth Bale su punizione sceglie di non calciare verso la porta ma di scodellare un tiro teso in area alla ricerca di deviazioni. E la trova: Yarmolenko cerca di allontanare ma di testa devia nella sua porta. L’Ucraina prova a fare il suo ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022)con le lacrime dei calciatori ucraini il percorso di qualificazionedella Nazionale di Petrakov che deve arrendersi al. A Cardiff1-0 e un autogol di Yarmolenko condanna l’Ucraina e fa esultare Page che riporta ilala 64di distanza dall’unica e ultima partecipazione iridata. Non basta una preparazione rocambolesca agli ucraini che negli ultimi mesi si sono allenati tra Slovenia, Germania e Italia con amichevoli improvvisate contro squadre di club. La svolta si registra al 34?. Gareth Bale su punizione sceglie di non calciare verso la porta ma di scodellare un tiro teso in area alla ricerca di deviazioni. E la trova: Yarmolenko cerca di allontanare ma di testa devia nella sua porta. L’Ucraina prova a fare il suo ...

Advertising

ilMenestrelloh : UCRAINA FUORI DAL MONDIALE. FINISCE UN SOGNO. CHE PECCATO. Il Galles vince 1-0 con un autogol #GallesUcraina - valentinadigrav : RT @rep_roma: Teatro Valle atto finale, la fondazione si scioglie dopo 11 anni di occupazione. Finisce il sogno per cui lottarono Guzzanti… - trinchelino : RT @rep_roma: Teatro Valle atto finale, la fondazione si scioglie dopo 11 anni di occupazione. Finisce il sogno per cui lottarono Guzzanti… - rep_roma : Teatro Valle atto finale, la fondazione si scioglie dopo 11 anni di occupazione. Finisce il sogno per cui lottarono… - TMW_radio : #Primepagine?? ??Lukaku tratta da solo ??Pogback: conto alla rovescia ?Iervolino-Sabatini: amore finito ??Trevisan, f… -