Ferito durante una lite per dissapori familiari: è in fin di vita

Caserta – E' in fin di vita un cittadino ucraino Ferito, la scorsa notte, a coltellate nel corso della notte scorsa a Caserta. Il presunto responsabile è un cittadino italiano, di 59 anni, che è stato fermato dalla polizia: l'uomo ora si ritrova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell'udienza di convalida. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due la scorsa notte si sono incontrati per caso. Sembra che tra di loro ci fossero dissapori per vicende familiari. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve: prima qualche parola di troppo poi è comparso un coltello. Ad avere la peggio è stato lo straniero è stato Ferito al braccio e al petto. Quando la polizia è giunta sul posto l'ucraino era riverso a terra, privo di sensi.

