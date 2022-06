Febbre da Design Week | in programma 1000 eventi al giorno | Milano è un boato di creatività Il fil rouge | come sarà la città sostenibile del futuro?

(Di domenica 5 giugno 2022) Millealin. Non è un’esagerazione. Tutti ci vogliono essere, dagli archistar all’ultimo arrivato. Ildeclinato in ogni sua variante: dalla sostenibilità alla realtà virtuale (che adesso chiamano post uman), installazioni, esperienze multisensoriali, artigianato, momenti musicali, moda e tessuti. E non mancano intersezioni tra arte e mangiare. Anzi è un orgia di food, smart e meno smart. Il quartiere Isola si conferma il più di tendenza e solo lui ospita 250er da tutto il mondo, noti e meno noti, lancia addirittura il suo primo Festival di. Anche Ikea, ilfai da te dai prezzi accessibili, presenta a Base il suo palinsesto: unfitto diall’insegna delle esperienze ...

Advertising

Il Fatto Quotidiano

...sulla possibile integrazione di una fotocamera in Apple Watch 8 che potrebbe avere unsimile ... Secondo i rumor, Apple Watch Series 8 potrebbe misurare anche laI sintomi si accentuano anche quando la temperatura corporea aumenta , in caso di, e in ... É una sedia direalizzata da Derek Castiglioni e da un gruppo di ragazzi con SM a partire dal ... Febbre da Design Week, in programma 1000 eventi al giorno: Milano è un boato di creatività