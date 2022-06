Evra difende Ronaldo: “Anche Salah nel Manchester United farebbe fatica” (Di domenica 5 giugno 2022) Patrice Evra difende Cristiano Ronaldo. L’ex terzino di Juventus e MAnchester United, ha risposto molto seccato alle critiche rivolte a CR7. Il fuoriclasse portoghese è infatti tornato allo United, senza però riuscire a trascinare i Red Devils in Champions League. “Possiamo lasciarlo in pace? Ha realizzato 18 gol, dove sarebbe lo United senza di lui in squadra? Chi parla male di lui io penso non è in pace con se stesso o è geloso. È assurdo, non voglio neAnche più rispondere alle domande che mi fanno, perché l’ho fatto già tantissime volte” ha detto Evra. “Vi dico una cosa: mettete Cristiano Ronaldo nella rosa di MAnchester City, Liverpool o Chelsea e lui farà bene. Ma mettete uno dei loro migliori ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) PatriceCristiano. L’ex terzino di Juventus e Mster, ha risposto molto seccato alle critiche rivolte a CR7. Il fuoriclasse portoghese è infatti tornato allo, senza però riuscire a trascinare i Red Devils in Champions League. “Possiamo lasciarlo in pace? Ha realizzato 18 gol, dove sarebbe losenza di lui in squadra? Chi parla male di lui io penso non è in pace con se stesso o è geloso. È assurdo, non voglio nepiù rispondere alle domande che mi fanno, perché l’ho fatto già tantissime volte” ha detto. “Vi dico una cosa: mettete Cristianonella rosa di Mster City, Liverpool o Chelsea e lui farà bene. Ma mettete uno dei loro migliori ...

