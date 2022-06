Ermal Metal | chi è | età | canzoni | fidanzata | primo romanzo | Instagram | tutto su di lui

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 giugno 2022)pronto, come ogni Domenica, per l’appuntamento imperdibile con Domenica In. Il salotto televisivo più amato di Mara Venier che, tra i tanti ospiti, accoglierà anche il bravissimo. Conosciamolo meglio!, biografia Sotto il segno zodiacale Ariete,è nato il 20 Aprile del 1981 a Fier, in Albania, a 100km dalla capitale Tirana. Ha 39 anni, è alto circa 1.78cm e di professione fa il cantautore, compositore e cantante. Non ha tatuaggi ma ha un piercing al sopracciglio sinistro. In Albania ha vissuto circa fino a suoi 13 anni, poi con sua madre Fatmira, suo fratello Rinland e sua sorella Sabina, si è trasferito definitivamente in Italia. Foto da: Rolling Stone Carriera La sua carriera è iniziata quando con il suo gruppo Ameda 4, nel ...