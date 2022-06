Equitazione | Global Champions League 2022 | i Berlin Eagles in testa dopo la tappa di Cannes

(Di domenica 5 giugno 2022) Va in archivio la settimadel circuitodi, rassegna andata in scena questa settimana a, in Francia. A prendere il largo nella CSI5 (competition against the clock 155/160 m) è stato il messicano Fernando Martinez Sommer che, in sella a Charlie Harper, ha eseguito la sua prestazione in 70.47 secondi, un tempo decisamente più breve rispetto al resto della concorrenza. Lo svedese Henrik Von Eckermann per esempio, in questa occasione secondo, ha registrato un timing di 72.78 con cui ha arginato il tedesco Christian Ahlmann, piazzatosi sul gradino più basso del podio con 73.91. Nella classifica generale invecesette appuntamenti inalla classifica ci sono i ...

OA Sport

Nella prima gara della tappa di Amburgo, in Germania dellaChampions League 2022 di, per quanto concerne il salto ostacoli, non c'erano azzurri in gara né tra i 32 componenti effettivi delle 16 squadre del circuito, né tra gli 8 binomi che ...... entri nello stesso campo in cui sono entrati i più grandi nomi della storia dell': è ... Infine mi piacerebbe saltare aldi Roma e al 5 stelle di novembre alla Fiera di Verona ". IL ... Equitazione, Global Champions League 2022: Abdel Said davanti a Cannes Va in archivio la settima tappa del circuito Global Champions League 2022 di equitazione, rassegna andata in scena questa settimana a Cannes, in Francia. A prendere il largo nella CSI5 (competition ...Il circuito Global Champions League 2022 di equitazione approda questa settimana in Costa Azzurra, nello specifico a Cannes (Francia). Nella prima gara dell'evento, dedicata al salto 1.50/155m, a impo ...