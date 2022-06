Enrico Ruggeri | le canzoni che hanno segnata la carriera di Rrouge!

(Di domenica 5 giugno 2022), nato a Milano il 5 giugno 1957, non è solo un cantautore di successo, ma è anche conduttore televisivo e radiofonico. Uno dei nomi di spicco della musica italiana: dagli esordi punk con i Decibel, fino alla svolta rock e progressive, il cantautore milanese ha dimostrato di essere un artista camaleontico, aperto a generi diversi. Lepiù belle diDal punk dei Decibel al classico cantautorato italiano, passando dal rock: questo è, uno degli artisti italiani più conosciuti e apprezzati. Autore di intramontabili classici entrati di diritto nelle nostre vite come il “Mare d’Inverno” e “Quello che le donne non dicono”, ha al suo attivo ben dodici libri. Come cantautore ha una lunga produzione discografica che venta ...

Enrico Ruggeri compie 65 anni: faccia l'insegnante di latino e usava un pitone per rimorchiare, 10 cose che... Il cantautore, che ha scritto canzoni molto amate come «Quello che le donne non dicono» e «Il mare d'inverno», è nato il 5 giugno 1957 a Milano ...