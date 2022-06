Emergenza caldo, in Italia si consuma più gelato ma prezzi cresciuti dell'11,2% (Di domenica 5 giugno 2022) I dati della Coldiretti. I costi dell'energia in seguito alla guerra in Ucraina comportano un umento delle spese di produzione. Un settore che l'anno scorso ha registrato una crescita del 19,5% Leggi su repubblica (Di domenica 5 giugno 2022) I datia Coldiretti. I costi'energia in seguito alla guerra in Ucraina comportano un umentoe spese di produzione. Un settore che l'anno scorso ha registrato una crescita del 19,5%

Advertising

SalvaTo76896656 : RT @gladiatoremassi: Ragazzi, Roma da alcuni mesi è in una emergenza assoluta, fra tonnellate di monnezza, cinghiali impazziti, degrado mor… - CriAppia : RT @cripalermo: ?? Cresce il caldo, cresce la prevenzione! ??Prevenire gli effetti negativi delle ondate di calore è possibile! Passare dall… - fcister69 : RT @Loly29040734: perché questa condizione disagiosissima di #caldo estremo a inizio stagione non viene considerata emergenza nazionale? O… - otuscops : RT @Loly29040734: perché questa condizione disagiosissima di #caldo estremo a inizio stagione non viene considerata emergenza nazionale? O… - Habanerorange : RT @polosovrano: Emergenza gas esplosivo a 160 gradi sotto lo zero: -