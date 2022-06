Elisabetta | un cappotto verde e la spilla della regina Vittoria per l' atto finale del Giubileo di Platino

(Di domenica 5 giugno 2022) Con il Platinum Jubilee Pageant termina anche la carrellate di look reali per i festeggiamenti in onore di sua maestà. Per questo appuntamento con la storia, Kate si è affidata ad Alexander McQueen

Advertising

...dei look delle royals presenti al concerto in onore dei 70 anni di regno della regina. ...con i non ti scordar di me sfoggiato alla messa di Pasqua che si può scorgere sotto ilblu ...Kate Middleton è apparsa meravigliosa raggiante come al suo solito al castello di Cardiff in occasione del Giubileo di Platino della Reginaper i 70 anni di regno: al suo fianco il Principe William e i principini George e ...E il Principe Carlo la chiama 'mammina' dal nostro corrispondente Antonello Guerrera. Sabato sera, nell'ambito delle celebrazioni per i 70 anni sul trono della sovrana, si è svolto il 'Platinum Party ...In occasione del Giubileo di Platino arriva un buffo video con Paddington e la Regina Elisabetta, naturalmente alle prese con panini alla marmellata di arance.