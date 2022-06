“Draghi per il dopo Draghi”, riprendono le grandi manovre: lavorano in silenzio per il trappolone (Di domenica 5 giugno 2022) Governo sempre più spaccato e c’è chi comunque pensa al “dopo Draghi“. Questo, nonostante il premier non riesca più a tenere insieme Guelfi e Ghibellini. Neanche la pausa dei lavori parlamentari per le elezioni comunali porta un attimo di pace a Palazzo Chigi. Non c’è solo il nodo delle armi all’Ucraina a tenere alta la tensione. Ora lo scontro è anche sul salario minimo. Da una parte ci sono Forza Italia e Lega, dall’altra M5S e Pd, che invece sono ai ferri corti su altri temi. Sembra quindi che la stagione di Draghi volga al termine, specie dopo le parole di Salvini e Letta che escludono a priori un governo di unità nazionale dopo il voto della prossima primavera. Ma c’è chi ancora coltiva un sogno: Draghi non sarà rottamato e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 giugno 2022) Governo sempre più spaccato e c’è chi comunque pensa al ““. Questo, nonostante il premier non riesca più a tenere insieme Guelfi e Ghibellini. Neanche la pausa dei lavori parlamentari per le elezioni comunali porta un attimo di pace a Palazzo Chigi. Non c’è solo il nodo delle armi all’Ucraina a tenere alta la tensione. Ora lo scontro è anche sul salario minimo. Da una parte ci sono Forza Italia e Lega, dall’altra M5S e Pd, che invece sono ai ferri corti su altri temi. Sembra quindi che la stagione divolga al termine, speciele parole di Salvini e Letta che escludono a priori un governo di unità nazionaleil voto della prossima primavera. Ma c’è chi ancora coltiva un sogno:non sarà rottamato e ...

