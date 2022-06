Dove vedere Brussels Cycling Classic 2022 | streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eurosport?

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 5 giugno 2022) Oggi alle ore 12.15 prenderà il via lagiunta all’edizione numero 102 e che la scorsa stagione ha visto trionfare il belga Remco Evenepoel (il grande assente odierno), davanti ai connazionali Aimè De Gendt e Tosh Van Der Sande. La partenza e l’arrivo sono in programma nella capitale belga per un totale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Parigi-RoubaixLIVE oggi etv in chiaro?Freccia-Valloneoggi LIVE etv in chiaro? ...