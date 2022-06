Diletta | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

Diletta è un nome dal chiaro valore affettivo, usato soprattutto nella forma femminile, che deriva dal latino Dilecta, da diligere ("amare per elezione, per scelta"), e ha quindi il significato di "preferita", "teneramente amata". È particolarmente diffuso nell'Italia centrosettentrionale: secondo i dati, nel 2015 il 25,8% delle persone di sesso femminile con questo nome risiede in Lombardia, ma si registrano alte percentuali anche in Veneto, Campania e Toscana, mentre in rapporto alla popolazione regionale la più alta diffusione è in Friuli Venezia Giulia (buona densità anche in Lombardia, Toscana, Molise e Veneto). Esiste anche una forma maschile, Diletto, molto rara e perlopiù usata in Toscana. Fra le persone celebri ricordiamo Diletta Carli, nuotatrice italiana;