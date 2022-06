Dieselgate | Fca ammette | “Venduti negli Usa veicoli truccati per superare i test delle emissioni” Pagherà trecento milioni di dollari

(Di domenica 5 giugno 2022) La filiale statunitense di Fca (Fiat Chrysler automobiles)al governo di Washington di aver venduto oltre centomiladiesel (dei modelli Jeep Grand Cherokee e Ram 1500) dotati di sistemi illegali per aggirare isulle, e accetta di pagare sanzioni penali per circaditra multa e rinuncia ai guadagni illeciti. “FcaUS ha raggiunto un accordo che risolve un’indagine penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su 101.482con motori dieselanni dal 2014 al 2016?, recita il comunicato diffuso venerdì da Stellantis, il colosso automibilistico che include Fca dopo la fusione con Psa del gennaio 2021. “L’accordo, soggetto all’approvazione del ...

Stellantis , che dopo la fusione- Peugeot controlla FcaUs, ha ammesso che la sua filiale ... Economia, negli Stati Uniti partono i rimborsi di Fiat Chrysler Giovanna Faggionato La ...... sostanzialmente il filone dedicato arelativo a uno dei più grandi scandali della storia dell'industria automobilistica: il. La vicenda è comunque scollegata dalle indagini su ...L’azienda ha accettato, in un accordo raggiunto venerdì con il Dipartimento alla Giustizia statunitense, di pagare sanzioni penali per circa 300 milioni di dollari (poco meno di 300 milioni di euro) f ...Con una multa da 300 milioni di dollari da pagare, si chiude l'ultima causa relativa alle emissioni diesel per quanto riguarda l'ex gruppo FCA ...