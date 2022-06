Degnand Wilfried Gnonto da Verbania alla Svizzera fino all’Italia di Mancini: chi è l’uomo del momento (per necessità del sistema calcio) (Di domenica 5 giugno 2022) Un’accelerazione e un cross insidioso gli valgono la palma di uomo del momento. E sì, l’Italia calcistica aveva un bisogno quasi disperato di trovare un volto nuovo, nuovissimo, da elevare a simbolo di una ripartenza vitale. Ed ecco dunque Degnand Wilfried Gnonto, classe 2003 e autore dell’assist per il gol del momentaneo vantaggio di Pellegrini contro la Germania. Ci voleva quasi quella faccia sorridente e totalmente sconosciuta dopo la cocente delusione della seconda esclusione consecutiva da un mondiale e dopo essere stati presi a pallate dall’Argentina. Ci ha pensato il ragazzo di Verbania, figlio di genitori originari della Costa d’Avorio, ad attirare l’attenzione su di sé con quell’assist e a proporsi come prologo della narrazione dell’Italia che verrà. Sconosciuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Un’accelerazione e un cross insidioso gli valgono la palma di uomo del. E sì, l’Italia calcistica aveva un bisogno quasi disperato di trovare un volto nuovo, nuovissimo, da elevare a simbolo di una ripartenza vitale. Ed ecco dunque, classe 2003 e autore dell’assist per il gol del momentaneo vantaggio di Pellegrini contro la Germania. Ci voleva quasi quella faccia sorridente e totalmente sconosciuta dopo la cocente delusione della seconda esclusione consecutiva da un mondiale e dopo essere stati presi a pte dall’Argentina. Ci ha pensato il ragazzo di, figlio di genitori originari della Costa d’Avorio, ad attirare l’attenzione su di sé con quell’assist e a proporsi come prologo della narrazione dell’Italia che verrà. Sconosciuto ...

