De Ligt spaventa la Juventus, l’olandese apre alla cessione? (Di domenica 5 giugno 2022) Direttamente dal ritiro della nazionale olandese, Matthijs de Ligt spaventa la Juventus. Il difensore olandese ha infatti parlato del suo futuro, lasciando più di qualche incognita sulla sua permanenza a Torino. Il giocatore sta trattando il rinnovo con la Juventus in questi giorni, ma le sue dichiarazioni non lasciano buone sensazioni. Perdere De Ligt porterebbe ad uno stravolgimento totale dei piani di mercato della Juventus. De Ligt spaventa la Juventus, quali sono state le dichiarazioni? Il centrale bianconero ha spiegato le sue motivazioni durante l’intervista ai microfoni di NOS. “Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 giugno 2022) Direttamente dal ritiro della nazionale olandese, Matthijs dela. Il difensore olandese ha infatti parlato del suo futuro, lasciando più di qualche incognita sulla sua permanenza a Torino. Il giocatore sta trattando il rinnovo con lain questi giorni, ma le sue dichiarazioni non lasciano buone sensazioni. Perdere Deporterebbe ad uno stravolgimento totale dei piani di mercato della. Dela, quali sono state le dichiarazioni? Il centrale bianconero ha spiegato le sue motivazioni durante l’intervista ai microfoni di NOS. “Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per ...

Advertising

cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - sandro3532 : RT @cmdotcom: #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano' https://… - kvudinh : RT @cmdotcom: #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano' https://… - trolldepresso : RT @cmdotcom: #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano' https://… - scheerenberger : RT @cmdotcom: #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano' https://… -