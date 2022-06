Cremona Pride: nel mirino la scelta di esibire una Madonna con il seno scoperto: “Irrispettoso” (Di domenica 5 giugno 2022) E’ stato un sabato di Pride in Lombardia, tra Cremona, Monza e Pavia, anche se con qualche polemica a Cremona per una statua della Madonna portata in corteo. Le prime tre città lombarde a scendere in piazza per i diritti e che, idealmente, passano il testimone agli altri capoluoghi: perché sabato 11 tocca a Bergamo, il 18 a Lecco e Varese, il 9 luglio a Brescia e Como. E c’è Milano, con la sua Pride Week che quest’anno raddoppia: dal 16 giugno al 2 luglio, giorno della grande Parade, due settimane di festa e di incontri arcobaleno. Il giorno dopo il primo Cremona Pride, è tempo di polemiche nel capoluogo lombardo. Sotto accusa, in particolare, l’esibizione in corteo di una bambola a grandezza naturale, travestita da Madonna, con i seni scoperti (foto ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) E’ stato un sabato diin Lombardia, tra, Monza e Pavia, anche se con qualche polemica aper una statua dellaportata in corteo. Le prime tre città lombarde a scendere in piazza per i diritti e che, idealmente, passano il testimone agli altri capoluoghi: perché sabato 11 tocca a Bergamo, il 18 a Lecco e Varese, il 9 luglio a Brescia e Como. E c’è Milano, con la suaWeek che quest’anno raddoppia: dal 16 giugno al 2 luglio, giorno della grande Parade, due settimane di festa e di incontri arcobaleno. Il giorno dopo il primo, è tempo di polemiche nel capoluogo lombardo. Sotto accusa, in particolare, l’esibizione in corteo di una bambola a grandezza naturale, travestita da, con i seni scoperti (foto ...

