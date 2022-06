Covid, lo studio tedesco: “Esposizione a lungo termine all’inquinamento legata a rischio più alto di malattia grave” (Di domenica 5 giugno 2022) Sono stati diversi nel corso del tempo gli studi che hanno ipotizzato che nelle zone più inquinate il Covid fosse ancora più feroce intuendo una possibile relazione con la gravità della malattia con smog e polveri sottili. Anche dalla Germani arriva un’analisi di dati in cui si dimostra come una Esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico prima della pandemia sia legata ad un rischio più alto di sviluppare una forma grave di Covid-19. La ricerca è stata presentata a Euroanaesthesia 2022, il congresso annuale della Società europea di Anestesiologia e Terapia Intensiva (Esaic) a Milano fino a lunedì. Gli scienziati hanno scoperto che “le persone che vivono in territori con livelli più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Sono stati diversi nel corso del tempo gli studi che hanno ipotizzato che nelle zone più inquinate ilfosse ancora più feroce intuendo una possibile relazione con la gravità dellacon smog e polveri sottili. Anche dalla Germani arriva un’analisi di dati in cui si dimostra come unaatmosferico prima della pandemia siaad unpiùdi sviluppare una formadi-19. La ricerca è stata presentata a Euroanaesthesia 2022, il congresso annuale della Società europea di Anestesiologia e Terapia Intensiva (Esaic) a Milano fino a lunedì. Gli scienziati hanno scoperto che “le persone che vivono in territori con livelli più ...

