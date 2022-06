Covid, le notizie. Bollettino: 22.527 casi e 47 morti. Tasso positività al 11,9% (Di domenica 5 giugno 2022) Le terapie intensive sono 7 in meno con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno, per un totale di 4.442. Secondo il rapporto esteso sul monitoraggio dell'Iss nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,9%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari al 6,5%. Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 giugno 2022) Le terapie intensive sono 7 in meno con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno, per un totale di 4.442. Secondo il rapporto esteso sul monitoraggio dell'Iss nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale deisegnalati risulta pari a 5,9%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari al 6,5%.

