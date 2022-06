Covid, bollettino di oggi: 15.082 casi, 27 i morti. Tasso positività al 12,2%. LIVE (Di domenica 5 giugno 2022) Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono in calo i ricoveri nei reparti ordinari, mentre restano stabili le terapie intensive Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 giugno 2022) Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono in calo i ricoveri nei reparti ordinari, mentre restano stabili le terapie intensive

Advertising

RaiNews : Il bollettino quotidiano dei dati #Covid in Italia - infoitinterno : Covid in Emilia Romagna, bollettino del 5 giugno: 1627 casi e 4 morti. Nel Modenese 176 positivi - ninda1952 : RT @RaiNews: Il bollettino quotidiano dei dati #Covid in Italia - LALAZIOMIA : Bollettino Covid Lazio 5 giugno: diminuiscono i positivi e i ricoverati, stabili le terapie intensive - SilvestriP : Covid in Italia, Bollettino del 5 giugno 2022: 15.082 nuovi casi e 27 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19 #LongCovid… -