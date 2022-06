Coronavirus, oggi in Italia 15.082 nuovi contagi e 27 decessi (Di domenica 5 giugno 2022) Sono 15.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.527. Le vittime sono invece 27, ossia 20 meno di ieri. Sono stati eseguiti... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 giugno 2022) Sono 15.082 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.527. Le vittime sono invece 27, ossia 20 meno di ieri. Sono stati eseguiti...

