Corona virus | Italia | 641427 attualmente positivi a test -443 in un giorno con 166949 decessi 27 e 16697597 guariti 15938 Totale di 17505973 casi 15082 Dati della protezione civile | effettuati 123699 tamponi

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 05 giugno 2022 862 Nuovi casi 9.284 Test giornalieri 5 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 253 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.I nuovi casi di Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore sono 15.082, in calo rispetto ai 22.527 contagi di ieri. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di oggi, domenica 5 ...(Adnkronos) - Sono 2.028 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 giugno 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 ...