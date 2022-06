Conservatorio di Benevento | martedì la presentazione del nuovo Presidente

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– IldelStatale di Musica “Nicola Sala” di, Caterina Meglio, dopo la nomina giunta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, si è insediata ed ha assunto ufficialmente l’incarico che la porterà alla guida dell’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita per i prossimi tre anni.prossimo, 7 giugno, alle 18.00, è in programma, nella Biblioteca “Alfredo Parente” del, una-incontro cui parteciperanno ilCaterina Meglio e il direttore, Giosuè Grassia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

TV7Benevento : MARTEDI’ 7 GIUGNO PRESENTAZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO DI BENEVENTO, CATERINA MEGLIO -… - ilvaglio1 : Conservatorio, incntro fra il sindaco Mastella e la presidentessa Meglio #caterinameglio… - ottopagine : Conservatorio, Mastella: con il neo presidente Meglio sinergia operativa #Benevento - ottochannel : Conservatorio, a Benevento è lite per le nomine - anteprima24 : ** #Conservatorio, la battaglia di Verga: 'Conflitto di interessi sulla #Nomina di Meglio' **… -

Realtà Sannita

Guacci" ", I. C. "Marconi Torricelli" Casandrino - NA, I. C. "Pellezzano", Liceo Musicale ... Dopo Scampia l'appuntamento è per il 18 giugno presso ilSan Pietro a Maiella di .... Si è svolto quest'oggi un primo incontro tra il Sindaco diClemente Mastella e la neo designata presidente del, Caterina Meglio. Il proficuo e cordiale confronto istituzionale partito con la presentazione odierna, proseguirà nei ... Martedì 7 giugno la presentazione-incontro del nuovo presidente del Conservatorio di Benevento, Caterina Meglio Si è svolto quest’oggi un primo incontro tra il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e la neo designata presidente del Conservatorio, Caterina Meglio. Il proficuo e cordiale confronto istituzionale ...Si è svolto un primo incontro tra il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e la neo designata presidente del Conservatorio, Caterina Meglio. Il proficuo e cordiale confronto istituzionale - ricorda l ...