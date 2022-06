Concorso straordinario bis Miur 2022, come presentare la domanda e la scadenza. Ecco il bando e la tabella (Di domenica 5 giugno 2022) . Il Ministero dell'Istruzione comunica che nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 (h. 9,00)... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 giugno 2022) . Il Ministero dell'Istruzione comunica che nel periodo compreso tra il 18 maggio(h. 9,00)...

Advertising

infoitinterno : Concorso straordinario bis, non è prevista prova pratica - infoitinterno : Concorso straordinario bis: cosa si intende per annualità. Per quale regione si può presentare domanda. RISPOSTE AI… - infoitinterno : Concorso straordinario bis. Quali servizi sono considerati validi - infoitinterno : Concorso straordinario bis Miur 2022, come inoltrare la richiesta e la scadenza. Ecco il bando e la tabella - infoitinterno : Concorso straordinario bis. Prova d’esame e criteri valutativi -