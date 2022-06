Advertising

gentile_claudio : @di_reddito L’hanno consumato tutto o è rimasto qlc? - gentile_claudio : @BanijayItalia @BorgheseAle @SkyItalia @NOWTV_It Dovreste “allungare” i commenti dei ristoratori del tavolo a fine puntata però ?? - gentile_claudio : @fanpage Saranno c… suoi, no? - gentile_claudio : @grazianorossi @lucianoghelfi @MercurioPsi @battaglia_persa @diarioromano @iltrenoromalido @DisabiliPride… - gentile_claudio : @ConciliumINT @MassimoFaggioli Non diamo idee… ?? -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Diego Armando Maradona con l'ex difensore azzuro e allenatore,Roma, 5 giugno 2022 - "La notte della vittoria Sandro Pertini ci incontrò e ci disse: voi non vi rendete conto di quello che avete fatto per il nostro Paese, per l'Italia. Beh, il ...... così come lo stessoSterpin. Tutto quello che lui ha raccontato, già all'indomani della ... Il settimanale riporta in tal senso anche le parole di Nicodemo, legale difensore di Sergio ... Claudio Gentile: "Mondiali 82 cambiarono l’Italia. L’ho capito solo tanti anni dopo" A 40 anni dal trionfo in Spagna: "Eravamo ragazzi, non ci rendemmo conto che fu una svolta per il Paese". I ricordi di un trionfo: "Annullai Maradona, lui non mi perdonò mai. Appena atterrato Agnelli ..."In campo si è vista una squadra non all'altezza, d'altronde se si perde contro la Macedonia è normale fare figuracce con l'Argentina. Io non mi ero fatto illusioni prima del match". Così all'Adnkrono ...