Ciclismo, Giro del Delfinato 2022: l’analisi del percorso della 75ª edizione (Di domenica 5 giugno 2022) percorso come sempre completo per il Giro del Delfinato 2022. La corsa in programma dal 5 al 12 giugno sarà anche quest’anno tradizionale antipasto del Tour de France, proponendo un tracciato ricco che darà progressivamente spazio agli scalatori, lasciando che in precedenza siano velocisti, cacciatori di tappe e cronoman a giocarsi le proprie carte. Si partirà dall’Ardèche con i corridori che troveranno terreni mossi e ondulati nelle prime due giornate giornate. Dopodiché, nella terza tappa, ci sarà il primo dei tre arrivi in salita, con l’ascesa verso Chastreix-Sancy (6,2 km al 5,6%) che precederà la cronometro individuale di quasi 32 km della quarta giornata, che sicuramente stravolgerà la classifica. Giro DEL Delfinato 2022: CALENDARIO, DATE, ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022)come sempre completo per ildel. La corsa in programma dal 5 al 12 giugno sarà anche quest’anno tradizionale antipasto del Tour de France, proponendo un tracciato ricco che darà progressivamente spazio agli scalatori, lasciando che in precedenza siano velocisti, cacciatori di tappe e cronoman a giocarsi le proprie carte. Si partirà dall’Ardèche con i corridori che troveranno terreni mossi e ondulati nelle prime due giornate giornate. Dopodiché, nella terza tappa, ci sarà il primo dei tre arrivi in salita, con l’ascesa verso Chastreix-Sancy (6,2 km al 5,6%) che precederà la cronometro individuale di quasi 32 kmquarta giornata, che sicuramente stravolgerà la classifica.DEL: CALENDARIO, DATE, ...

Advertising

arrosT_Ticino : Non è un caso se la Triple Crown del ciclismo è Tour + Giro + Campionati mondiali e la Vuelta non è neanche lontanamente considerata - arrosT_Ticino : Comunque. Sempre un po' controverso considerare la Spagna uno dei 3 paesi cardine del ciclismo. Sure ha un grande g… - arrosT_Ticino : FINALMENTE dopo il giro un po' di ciclismo di ALTO RANGO. Semplicemente LE CYCLISME???????????? - infoitsport : FAVORITI GIRO del Delfinato 2022, ciclismo: Primoz Roglic da battere, la startlist - LucaSaugo : @macondo83 @viltrio Quello che vuoi, ma le regole quelle sono e quelle restano, perché parliamo di Giro d'ITALIA, n… -