Christian De Sica: in vendita la sua bellissima casa, eccola! (Di domenica 5 giugno 2022) Incredibile, Christian De Sica ha messo in vendita la sua bellissima casa. Avete mai visto dove vive? Scopriamo nel dettaglio quanto costa e come è fatta. Christian De Sica è sicuramente uno degli attori più amati in Italia, da sempre conquista il pubblico grazie alla sua simpatia inimitabile. Ora il comico ha deciso di vendere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 5 giugno 2022) Incredibile,Deha messo inla sua. Avete mai visto dove vive? Scopriamo nel dettaglio quanto costa e come è fatta.Deè sicuramente uno degli attori più amati in Italia, da sempre conquista il pubblico grazie alla sua simpatia inimitabile. Ora il comico ha deciso di vendere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

imijadanotgiada : Anche oggi ho scambiato Max Tortora per Christian De Sica. Niente, non ce la faccio; involontariamente io lo farò per sempre. - Eccoci4 : @__QueenTay_ De Sica l'ha definita 'la classica diva di Hollywood' con guardie del corpo a seguito, lasciando inten… - ziobaffone : @FrancescoDeBen8 @GrazianoMereu Esatto. Sia sempre lodato lo zio di Christian de Sica. - massi19732 : Christian De Sica - 'Sta testa de cazzo! - Alessia69591094 : @DioBenedicaMe Sapevo che avresti risposto così, Non c'era bisogno di Christian De Sica si sa che é così, era giust… -