"Chicago P.D." e "Chicago Fire" da giugno arrivano le stagioni inedite | I dettagli

Da giugno, nell'estate di Italia 1 arrivano in prima serata le attesissime stagioni inedite di "Chicago P.D." (da lunedì 6) e "Chicago Fire" (da mercoledì 8). L'universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore.

