Chi è Gnonto | dall' Inter allo Zurigo Perché lo chiamano il latinista del gol

(Di domenica 5 giugno 2022)durante Italia - Germania Bologna, 5 giugno 2022 - Nome in codice:. È il diciottenne piemontese il volto nuovo lanciato da Mancini in Italia - Germania . Suo il magnifico assist per ...

Advertising

SkySport : Wilfried Gnonto, esordio con assist contro la Germania: 'Un sogno diventato realtà' #SkySport #Gnonto - infoitsport : Wilfried Gnonto: chi è il nuovo talento dell'Italia - infoitsport : Chi può riportare in Italia Gnonto? Quanto costa e chi lo vuole - Carl0Carlini : Ma questo #Gnonto di chi è ? - santecarlo : RT @Corriere: I genitori ivoriani, l’Inter, il latino, l’esplosione in Svizzera. Chi è il bomber azzurro -

E dire che Wilfried, non ancora 16enne, aveva già esordito e brillato nella Primavera nerazzurra, segnando pure una rete nel match contro la Juventus. Le pagelle di Italia - Germania Con gli ...APPROFONDIMENTI Willy: l'Inter, i genitori ivoriani, il latino, l'esplosione in Svizzera, eccoè il nuovo attaccante della Nazionale Ha più di trenta partite in maglia azzurra in tutte le ...Kate Middleton contro Meghan Markle: di chi è lo chignon più bello sfoggiato alla messa per il Giubileo della Regina Elisabetta