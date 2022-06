Charlene di Monaco positiva al Covid, ecco perché il principato ora ha paura (Di domenica 5 giugno 2022) Nuovo incubo per Charlene di Monaco. Dopo i delicati interventi e il ricovero in Svizzera, la principessa deve fare i conti con il Covid. La moglie del principe Alberto di Monaco ha infatti dovuto dare forfait al "Riviera Water Bike Challenge", un evento sportivo organizzato dalla sua stessa fondazione. Per evitare ulteriori rumors sullo stato di salute di Charlene, il principato ha messo le mani avanti svelando le motivazioni sull'assenza. La preoccupazione comunque c'è. Un portavoce di palazzo conferma che la principessa ha manifestato i sintomi del virus e che sta bene. Eppure i timori sono legati ai suoi tre interventi chirurgici a causa di un'infezione. Interventi che l'hanno debilitata sia fisicamente che mentalmente. Insomma, per la principessa non c'è pace. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Nuovo incubo perdi. Dopo i delicati interventi e il ricovero in Svizzera, la principessa deve fare i conti con il. La moglie del principe Alberto diha infatti dovuto dare forfait al "Riviera Water Bike Challenge", un evento sportivo organizzato dalla sua stessa fondazione. Per evitare ulteriori rumors sullo stato di salute di, ilha messo le mani avanti svelando le motivazioni sull'assenza. La preoccupazione comunque c'è. Un portavoce di palazzo conferma che la principessa ha manifestato i sintomi del virus e che sta bene. Eppure i timori sono legati ai suoi tre interventi chirurgici a causa di un'infezione. Interventi che l'hanno debilitata sia fisicamente che mentalmente. Insomma, per la principessa non c'è pace. ...

