Cesare Cremonini | perché è finita con Malika Ayane | “Era un bambino”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 giugno 2022)avevano fatto sognare i rispettivi fan con la relazione che era nata tra loro. I due sono stati legati per due anni, arrivando anche a collaborare professionalmente, ma hanno poi preso atto di non poter continuare a stare insieme. Ora che il tempo è passato entrambi sono riusciti a mettere da parte ogni rancore e sono riusciti a ricostruire un rapporto di stima e amicizia reciproca. Non a caso, non mancano di sostenersi a vicenda nei momenti più importanti delle loro carriere. Secondo quanto riportato il legame sentimentale tra i due cantanti sarebbe iniziato nel 2009 per poi concludersi un anno dopo, nel 2010. Nonostante la curiosità degli ascoltatori, siachehanno a lungo tenuto per loro le motivazioni della separazione preferendo ...