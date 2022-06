Cento anni fa nasceva Judy Garland, leggendaria icona del cinema: dal successo alla sofferenza (Di domenica 5 giugno 2022) (ITALPRESS) – Una vita da film, a metà tra tragedia e musical, quella di Judy Garland, pseudonimo di Frances Ethel Gumm. Cantante dotata di meravigliosa voce di contralto, ballerina provetta, attrice (bambina e poi adulta) cinematografica e teatrale. Madre della star Liza Minnelli nata dalle nozze con il regista Vincente Minnelli, ha avuto una vita artistica iniziata come enfant prodige e poi finita in solitudine e dolore – a soli quarantasette anni, per un’assunzione eccessiva di barbiturici – dopo diversi divorzi, abuso di farmaci, sconforto, depressione, una cirrosi epatica ormai allo stadio terminale. Nata a Grand Rapids il 10 giugno 1922 – quest’anno si celebra il suo centenario – è morta a Londra il 22 giugno 1969. Nella sua carriera cinematografica ha interpretato quaranta film, vincendo nel ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 giugno 2022) (ITALPRESS) – Una vita da film, a metà tra tragedia e musical, quella di, pseudonimo di Frances Ethel Gumm. Cantante dotata di meravigliosa voce di contralto, ballerina provetta, attrice (bambina e poi adulta)tografica e teatrale. Madre della star Liza Minnelli nata dalle nozze con il regista Vincente Minnelli, ha avuto una vita artistica iniziata come enfant prodige e poi finita in solitudine e dolore – a soli quarantasette, per un’assunzione eccessiva di barbiturici – dopo diversi divorzi, abuso di farmaci, sconforto, depressione, una cirrosi epatica ormai allo stadio terminale. Nata a Grand Rapids il 10 giugno 1922 – quest’anno si celebra il suo centenario – è morta a Londra il 22 giugno 1969. Nella sua carrieratografica ha interpretato quaranta film, vincendo nel ...

