Castel San Giorgio, Paola Lanzara a tutto campo (Di domenica 5 giugno 2022) Più si avvicina il dodici giugno più la campagna elettorale si fa cattiva a Castel San Giorgio. Ne abbiamo parlato con il sindaco in carica Paola Lanzara ricandidata per il secondo mandato. Dopo che la lista che vedeva candidato Petrillo è stata definitivamente esclusa, la campagna elettorale si è di colpo infiammata con accuse anche pesanti. "Purtroppo dobbiamo amaramente registrare che mentre noi proponiamo cose da fare e parliamo di ciò che abbiamo fatto, i nostri avversari politici stanno concentrando le loro attenzioni solo sulle critiche personali. Mi dispiace, pensavo che fossero lontani o passati i tempi in cui in questo paese, la politica, si faceva inasprendo gli animi, calunniando le persone o alimentando l'odio civile. Evidentemente mi sbagliavo, ma sono felice di aver scelto metodi e comportamenti ...

