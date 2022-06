Caronno perde Andrea Marazzi | anima del commercio Domani l’addio ai funerali

(Di domenica 5 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La comunità diPertusella, ma soprattutto i commercianti, perdono una persona importante per il tessuto sociale:, ex fiduciario della Confed ex presidente del Distretto 21042. Si è spento all’età di 50 anni, a causa di un brutto male, lasciando la moglie e due bambini. Titolare del negozio di ottica di via ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

