Carlotta Mantovan, le vedova di Frizzi “esibisce” il bacio al nuovo amore | Scoppia il finimondo (Di domenica 5 giugno 2022) Carlotta Mantovan è una delle figure più amate dal pubblico italiano. Ex modella, giornalista di successo e anche ex moglie dell’indimenticato Fabrizio Frizzi. L’affetto del pubblico però può assumere toni morbosi. E’ giusto? L’amore del pubblico non si discute e tantomeno si discute l’amore del pubblico per Carlotta Mantovan. Una figura dello spettacolo sicuramente apprezzata da tutti, ma entrata nel cuore del grande pubblico anche per essere stata la compagna di un altro personaggio amatissimo della nostra televisione: Fabrizio Frizzi. Un grande amore: Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan Web SourceFrizzi con la sua umanità era più un amico di tutti che un ... Leggi su newstv (Di domenica 5 giugno 2022)è una delle figure più amate dal pubblico italiano. Ex modella, giornalista di successo e anche ex moglie dell’indimenticato Fabrizio. L’affetto del pubblico però può assumere toni morbosi. E’ giusto? L’del pubblico non si discute e tantomeno si discute l’del pubblico per. Una figura dello spettacolo sicuramente apprezzata da tutti, ma entrata nel cuore del grande pubblico anche per essere stata la compagna di un altro personaggio amatissimo della nostra televisione: Fabrizio. Un grande: FabrizioWeb Sourcecon la sua umanità era più un amico di tutti che un ...

