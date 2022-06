Carabinieri | Gasparri | ' gratitudine per incessante opera tutela cittadini'

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Domani parteciperò con graditudine alla celebrazione della Festa dell'Arma dei, consapevole dellaquotidiana che questa istituzione svolge adella sicurezza dei. Ovunque e a ogni ora un carabiniere è presente adi tutti. Ma non solo in Italia. Le missioni che vedono nel mondo presente l'Arma sono da sempre le più apprezzate, anche per la capacità formativa che esprimono. Grazie ai, che insieme a tutto il comparto sicurezza-difesa vanno valorizzati, nel rispetto della specificità, con maggiori stanziamenti e nuovi strumenti previdenziali. Per l'Arma e per tutto il popolo in divisa servono fatti concreti, non solo elogi”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio ...