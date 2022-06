Capuano: “Mertens è un campione non va ceduto” (Di domenica 5 giugno 2022) Eziolino Capuano parla del rinnovo di contratto di Dries Mertens, il giocatore non ha ancora firmato col Napoli. L’allenatore a Radio Goal ha detto: “Koulibaly e Mertens sono due grandissimi giocatori, in particolare il belga che è uno dei calciatori che ha fatto la storia del Napoli. Su me e lui gira purtroppo una vecchia storiella. Koulibaly è senza alcun dubbio uno dei difensori più forti che ci siano al mondo. Però oramai la riconoscenza nel calcio non esiste più. Basti vedere quello che è successo a Salerno. Hanno raggiunto una miracolosa, poi si è dimenticato tutto“. Capuano sul Napoli aggiunge: “Secondo me i migliori vanno tenuti, quindi giocatori come Mertens e Koulibaly devono restare in azzurro. Il Napoli ha un gruppo importante, una squadra forte che in questa stagione ha fatto registrare il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Eziolinoparla del rinnovo di contratto di Dries, il giocatore non ha ancora firmato col Napoli. L’allenatore a Radio Goal ha detto: “Koulibaly esono due grandissimi giocatori, in particolare il belga che è uno dei calciatori che ha fatto la storia del Napoli. Su me e lui gira purtroppo una vecchia storiella. Koulibaly è senza alcun dubbio uno dei difensori più forti che ci siano al mondo. Però oramai la riconoscenza nel calcio non esiste più. Basti vedere quello che è successo a Salerno. Hanno raggiunto una miracolosa, poi si è dimenticato tutto“.sul Napoli aggiunge: “Secondo me i migliori vanno tenuti, quindi giocatori comee Koulibaly devono restare in azzurro. Il Napoli ha un gruppo importante, una squadra forte che in questa stagione ha fatto registrare il ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Capuano: 'Prenderei Deulofeu, ma il Napoli non deve perdere Mertens e Koulibaly' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Capuano: 'Prenderei Deulofeu, ma il Napoli non deve perdere Mertens e Koulibaly' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Capuano: 'Prenderei Deulofeu, ma il Napoli non deve perdere Mertens e Koulibaly' - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Capuano: 'Prenderei Deulofeu, ma il Napoli non deve perdere Mertens e Koulibaly' - napolimagazine : IL PENSIERO - Capuano: 'Prenderei Deulofeu, ma il Napoli non deve perdere Mertens e Koulibaly' -