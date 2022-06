Campionati Italiani Assoluti 2022 | Fiamme Gialle ed Esercito si impongono nella sciabola a squadre

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) Si è chiuso oggi il programma dei, con le ultime due gare dedicate allamaschile e femminile. Qui ad imporsi sono stati l’con Gabriele Foschini, Giovanni Repetti ed Emanuele Nardella e lecon Irene Vecchi, Benedetta Fusetti, Beatrice Monaco e Camilla Mancini. Come detto, per il maschile, è la prima volta sul gradino più alto del podiogara a. Il successo è arrivato col totale di 45-40 sui Carabinieri Matteo Neri, Edoardo Cantini, Federico Riccardi e Giacomo Mignuzzi. Per la gara femminile, lesi sono presentate con una formazione inedita e sperimentale, che però si ...