"Campagna anti-russa dai media italiani". Mosca attacca Roma, Di Maio replica: "Basta mistificazioni"

Nuovo attacco di Mosca all'Italia. L'ambasciata russa a Roma, in un post pubblicato su Facebook, denuncia quella che definisce "un'aperta Campagna anti-russa nei media italiani" e una "crescita dei sentimenti russofobi nella società italiana", parlando di "violazioni dei diritti dei cittadini russi". Dura la replica del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "In Italia nessuno sta portando avanti una Campagna anti-russa, i media hanno solo raccontato le crudeltà commesse dall'esercito russo. Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni", ha dichiarato il titolare della Farnesina.

