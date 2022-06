Cammaroto | “Demiral nella trattativa per Koulibaly alla Juve | la reazione del Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 5 giugno 2022) Lantus vuole Kalidoucon Massimiliano Allegri che lo ritiene fondamentale per la difesa dopo l’addio di Giorgio Chiellini. Non sarà affatto semplice riuscire a strappare il giocatore al, dato che De Laurentiis valuta il cartellino dialmeno 40 milioni di euro, nonostante il suo contratto scada a giugno del 2023. Ecco perché anche secondo Carlo Laudisa di Gazzetta dello Sport, lavuole inserire contropartite tecniche per abbassare il costo del cartellino del centrale senegalese. Una di queste contropartite è. Secondo Emanuele, che scrive permagazine, ilin questo momento è impegnato nel rinnovo di contratto dicon un’offerta “da 4 milioni di ...