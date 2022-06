Cambio look drastico per Jessica Selassié: così non l’avete mai vista (Di domenica 5 giugno 2022) ; ecco come si è mostrata la vincitrice del GF Vip 6. È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione del GF Vip: non a caso ne è stata la vincitrice! Parliamo di Jessica Selassié, la più grande delle principesse di Etiopia, entrate in casa inizialmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 5 giugno 2022) ; ecco come si è mostrata la vincitrice del GF Vip 6. È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione del GF Vip: non a caso ne è stata la vincitrice! Parliamo di, la più grande delle principesse di Etiopia, entrate in casa inizialmente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

diacomarx : 'vos sos la tipica me separo y cambio de look' jajsjsjsjs - a97_chiara : @gossippandogf Ma domani Clarissa ha il cambio look con la stessa parrucchiera con cui ha lavorato jessica ieri... - ClubAlfaIt : #AlfaRomeo: cambio di look per le future auto elettriche? #NuoviModelliAlfaRomeo - miry_ye : RT @Karubdrl: Cambio look per Jessica ?? #jeru - ryuqvaza : Poi idk dopo il cambio look diventa popolare e litiga con i suoi ex amici nerd degli ortaggi e [vortice del -non mi… -