Caldo, afa e temperature africane: quando finirà questa estate anticipata? | Intanto è allerta (Di domenica 5 giugno 2022) Il Caldo anomalo di questi giorni, con picchi addirittura di 42 gradi in tutta Italia, non sembra ancora pronto a lasciare la nostra Penisola. Anche oggi, infatti, si registrano allerte rosse ed arancioni, soprattutto al Sud. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta nella giornata di oggi e la prossima settimana. Lo sappiamo, questa estate è stata anche fin troppo anticipata, anche perché tecnicamente ancora nemmeno è estate. Abbiamo lasciato, infatti, solo 3 tre settimane fa i nostri poveri giubbotti di pelle rispolverati dall’armadio – sempre meno utilizzati in primavera – per armarci subito di costume ed infradito. Insomma, le mezze misure, così come le mezze stagioni, è vero che non esistono più. E se da una parte le giornate che si allungano e le temperature che ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 5 giugno 2022) Ilanomalo di questi giorni, con picchi addirittura di 42 gradi in tutta Italia, non sembra ancora pronto a lasciare la nostra Penisola. Anche oggi, infatti, si registrano allerte rosse ed arancioni, soprattutto al Sud. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta nella giornata di oggi e la prossima settimana. Lo sappiamo,è stata anche fin troppo, anche perché tecnicamente ancora nemmeno è. Abbiamo lasciato, infatti, solo 3 tre settimane fa i nostri poveri giubbotti di pelle rispolverati dall’armadio – sempre meno utilizzati in primavera – per armarci subito di costume ed infradito. Insomma, le mezze misure, così come le mezze stagioni, è vero che non esistono più. E se da una parte le giornate che si allungano e leche ...

