Calciomercato Roma | Psg - Mourinho | smentite Situazione Isco

(Di domenica 5 giugno 2022)non lascia, lagli è entrata nel cuore, ha ribadito più volte recentemente che vuole portare avanti il progetto per far crescere la squadra. Così, nel giro di poche ore, è stata ...

Advertising

DiMarzio : #Roma, #Mourinho resta: il #PSG punta #Galtier - GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo - Fantacalcio : Calciomercato Roma, caccia all'erede di Mkhitaryan: tre opzioni calde - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, occhi su Solbakken: Tiago Pinto studia la pista norvegese ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -

- Mourinho non lascia, lagli è entrata nel cuore, ha ribadito più volte recentemente che vuole portare avanti il progetto per far crescere la squadra. Così, nel giro di poche ore, è stata smentita l'indiscrezione diffusa ...... almeno stando alle informazioni riportate da.it. Bene, ovviamente come sempre ... Partiamo dalladi Mourinho, che in qualche modo dovrà cercare di sostituire Nicolò Zaniolo che ormai ..."L’allenatore vorrebbe Mertens, la società è molto più guardinga, tanto che pensano a Cabral come alternativa ad Immobile”.Ad esempio Pedro era un titolare nello scacchiere di Sarri, prima ancora ci sono stati Leiva e Klose. Chi arriva a Roma sa benissimo che lì davanti c’è il quattro volte capocannoniere della Serie A, ...