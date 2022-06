Calciomercato Roma, fatta per il primo acquisto: arriva dal Manchester United! (Di domenica 5 giugno 2022) La Roma ha sicuramente riacquistato fiducia dopo la vittoria della UEFA Conference League. I giallorossi, per la prossima stagione, dovranno sicuramente ripartire da alcuni tasselli fondamentali. Uno di questi è sicuramente il capitano Lorenzo Pellegrini, in gol anche ieri con la maglia della nazionale nella gara terminata per 1-1 contro la Germania. Tiago Pinto, però, deve puntellare alcune zone della rosa. Sembrerebbe, infatti, essere ad un passo un nuovo centrocampista per la Roma. Matic United Roma Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale, ha sganciato la bomba: è tutto fatto per l’approdo di Nemanja Mati? alla Roma a parametro zero. Il centrocampista serbo, in scadenza di contratto, è pronto a lasciare Manchester dopo 5 anni. I Red Devils, infatti, lo acquistarono nell’estate del 2017 ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Laha sicuramente riacquistato fiducia dopo la vittoria della UEFA Conference League. I giallorossi, per la prossima stagione, dovranno sicuramente ripartire da alcuni tasselli fondamentali. Uno di questi è sicuramente il capitano Lorenzo Pellegrini, in gol anche ieri con la maglia della nazionale nella gara terminata per 1-1 contro la Germania. Tiago Pinto, però, deve puntellare alcune zone della rosa. Sembrerebbe, infatti, essere ad un passo un nuovo centrocampista per la. Matic UnitedGianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale, ha sganciato la bomba: è tutto fatto per l’approdo di Nemanja Mati? allaa parametro zero. Il centrocampista serbo, in scadenza di contratto, è pronto a lasciaredopo 5 anni. I Red Devils, infatti, lo acquistarono nell’estate del 2017 ...

