Calciomercato Napoli | il Bari è pronto a strapparlo agli azzurri | la trattativa

Il Bari neopromosso in Serie B ha grandi progetti. La squadra pugliese, gestita da Luigi De Laurentiis, è riuscita a compiere il grande salto verso la seconda serie italiana al terzo tentativo, dominando stavolta senza grossi problemi il Gruppo C della Serie C. I legami fra loro e il Napoli sono ovviamente molto stretti, dato l'appartenenza di entrambe le squadre alla famiglia De Laurentiis, e ciò potrebbe portare anche a possibili affari di mercato fra le due squadre. Foto: Getty Images- Alessandro Zanoli Bari, asse di mercato col Napoli: si punta Zanoli Secondo quanto riporta La Repubblica, l'obiettivo del Bari fra le fila degli azzurri sembra essere il terzino Alessandro Zanoli. L'esterno classe 2000 ha avuto più spazio del previsto nel finale di stagione, quando ...

