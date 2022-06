Calciomercato Milan – Zaniolo, avanti con cautela e diplomazia (Di domenica 5 giugno 2022) Nicolò Zaniolo è un obiettivo di Calciomercato del Milan per questa estate. Si sta trattando con la Roma sul costo del cartellino. Il punto Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 giugno 2022) Nicolòè un obiettivo didelper questa estate. Si sta trattando con la Roma sul costo del cartellino. Il punto

Advertising

GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - cmdotcom : #Milan , svolta Sanches: cifre e dettagli - cmdotcom : #Milan, il vice di #Wilmots: '#DeKetelaere è il #Totti del Belgio. #Origi? Un top player!' - sostenibile_2 : RT @il_legge: #calciomercato #milan: ZERO riscontri sull’offerta alla #Roma per #Zaniolo. Allo stato non risulta nulla, né cash, né controp… - Frances54325203 : RT @MilanNewsit: Renato Sanches al Milan: accordo vicino con Mendes e Lille. Anche Leao nei discorsi -